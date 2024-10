Ein 89-jähriger Ford-Fahrer stößt am Dienstagmorgen beim Einparken mit seinem Auto gegen einen geparkten Jaguar und fährt davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 16.10.2024 - 10:08 Uhr

Ein 89-jähriger Ford-Fahrer soll am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 126 in der Ludwigsburger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen versucht haben, rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Hierbei stieß er laut Polizeibericht gegen einen hinter ihm geparkten Jaguar.