Unfallflucht in Urbach

Zwischen einem Motorrad und einem Auto kommt es zu einem Unfall. Der Biker steigt danach auf das Motorrad eines Anderen und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 17.07.2025 - 11:10 Uhr

 Ein bislang unbekannter Motorradfahrer ist nach einem Unfall mit einem Mercedes am Mittwochnachmittag auf der Wasenstraße (Kreisstraße 1881) in Urbach (Rems-Murr-Kreis) unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.