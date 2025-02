Ein Autofahrer kommt in Urbach von der Straße ab, beschädigt einen Zaun und kommt mit seinem Fahrzeug an einem Baum zum Stehen. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtet er.

Sascha Sauer 04.02.2025 - 16:14 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen zwischen 8.05 und 08.15 Uhr in der Konrad-Hornschuch-Straße in Urbach (Rems-Murr-Kreis) einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer mit seinem Skoda nach rechts von der Straße abgekommen. Er fuhr eine Böschung hinauf und beschädigte einen Zaun. Das Fahrzeug kam schließlich an einem Baum zum Stillstand. Der Autofahrer flüchtete daraufhin zu Fuß und ließ den Skoda an der Unfallstelle zurück.