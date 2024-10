Unfallflucht in Waiblingen

Beim Einparken in Waiblingen hat ein 82-jähriger Autofahrer zunächst mehrfach ein Auto gerammt. Als ihn ein 69-jähriger Mann aufhalten will, wird dieser schwer verletzt.

fro 22.10.2024 - 15:43 Uhr

Bei dem Versuch, mit seinem VW in eine Parklücke am Rand der Beinsteiner Straße in Waiblingen einzuparken, ist ein 82-Jähriger wiederholt gegen einen dort stehenden Fiat gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 69-jährige Fiat-Besitzer den Mann zum Anhalten zu bewegen, indem er sich zwischen die zwei Fahrzeuge stellte. Doch das wurde ihm zum Verhängnis. Der VW-Fahrer bemerkte ihn offenkundig nicht und klemmte ihn zwischen den beiden Fahrzeugen ein.