Unfallflucht in Winnenden

Ein 54-Jähriger rammt eine Laterne, flieht, verletzt eine Frau – und landet bei der Polizei. Der Vorfall in Winnenden wirft Fragen zur Fahrtüchtigkeit auf. Die Ermittlungen laufen.

Frank Rodenhausen 02.05.2025 - 12:41 Uhr

In Winnenden ist am Donnerstagabend eine Autofahrt eskaliert, die in einer bizarren Szene endete: Ein Mann rammte eine Straßenlaterne, flüchtete, verletzte dabei eine Frau – und wurde kurz darauf von der Polizei gestellt.