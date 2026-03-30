Am Samstag hat es in Sindelfingen zwei Mal gekracht. In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zwei Fälle von Unfallflucht am vergangenen Samstag beschäftigen die Polizei in Sindelfingen. Im ersten Fall kollidierte ein 68-Jähriger BMW-Fahrer gegen 16 Uhr in der Goldmühlestraße beim Ausparken mit einem anderen Auto. Der 68-Jährige entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Als er später reumütig zurückkehrte, war der beschädigte Wagen – vermutlich ein weißer VW – allerdings verschwunden.

 

Der zweite Fall trug sich zwischen 17.30 und 17.45 Uhr in der Eschenbrünnlestraße zu. Dort rammte ein Unbekannter einen geparkten Skoda. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.