Am Samstag hat es in Sindelfingen zwei Mal gekracht. In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wolfgang Berger 30.03.2026 - 15:58 Uhr

Zwei Fälle von Unfallflucht am vergangenen Samstag beschäftigen die Polizei in Sindelfingen. Im ersten Fall kollidierte ein 68-Jähriger BMW-Fahrer gegen 16 Uhr in der Goldmühlestraße beim Ausparken mit einem anderen Auto. Der 68-Jährige entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Als er später reumütig zurückkehrte, war der beschädigte Wagen – vermutlich ein weißer VW – allerdings verschwunden.