Die Polizei meldet einen Unfall mit Personenschaden an der Pfiffka-Kreuzung bei Nufringen. Ein Kind wurde dabei schwer verletzt.

Wieder einmal ist es an der Pfiffka-Kreuzung auf der B 14 bei Nufringen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr gemeldet hat, sind dort kurz zuvor zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr ineinander gekracht. Demnach gibt es drei verletzte Personen, darunter ein schwer verletztes Kind, das mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Wie die Beamten berichten, war ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Herrenberg unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam. Ein entgegenkommender Seat eines 45-Jährigen musste auf den rechten Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision mit dem Mercedes zu vermeiden. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrsleitpfosten. Hinter dem Seat fuhr eine 43-Jährige in ihrem Hyundai. Sie kollidierte frontal mit dem Mercedes und überschlug sich infolge des Zusammenpralls.

Der Hyundai kam auf der Fahrerseite im rechten Grünstreifen zum Liegen. Unbeteiligte Helfer richteten das Fahrzeug wieder auf. Der Mercedes-Fahrer sowie die 43-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Im Hyundai befand sich zudem ein siebenjähriges Mädchen, welches bei dem Unfall schwer verletzt wurde.

Pfiffka-Kreuzung gilt als Unfallschwerpunkt

Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 14 in beiden Fahrtrichtungen für circa zwei Stunden gesperrt.

Die Pfiffka-Kreuzung am Abzweig nach Rohrau gilt als Unfallschwerpunkt im Kreis. In der Vergangenheit ist es dort immer wieder zu schweren Zusammenstößen mit Personenschaden gekommen.

Anm. d. Red.: In einer vorherigen Version haben wir die Kreuzung fälschlicherweise als Piffka-Kreuzung bezeichnet. Tatsächlich hat sie ihren inoffiziellen Namen vom dort ansässigen Bistro Pfiffka. Wir haben den Fehler korrigiert.