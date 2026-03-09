Die Polizei meldet einen Unfall mit Personenschaden an der Pfiffka-Kreuzung bei Nufringen. Ein Kind wurde dabei schwer verletzt.
09.03.2026 - 17:46 Uhr
Wieder einmal ist es an der Pfiffka-Kreuzung auf der B 14 bei Nufringen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr gemeldet hat, sind dort kurz zuvor zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr ineinander gekracht. Demnach gibt es drei verletzte Personen, darunter ein schwer verletztes Kind, das mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.