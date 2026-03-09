Die Polizei meldet einen Unfall mit Personenschaden an der Piffka-Kreuzung bei Nufringen. Nach ersten Informationen wurde ein Kind dabei schwer verletzt.

Eddie Langner 09.03.2026 - 17:46 Uhr

Wieder einmal ist es an der Piffka-Kreuzung auf der B 14 bei Nufringen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr gemeldet hat, sind dort kurz zuvor zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr ineinander gekracht. Nach ersten Erkenntnissen gibt es drei verletzte Personen, darunter wohl ein schwer verletztes Kind. Die anderen Personen sollen sich nur leicht verletzt haben, gesicherte Informationen liegen hierzu aber noch nicht vor.