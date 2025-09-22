Ein Autofahrer wollte von L1100 in die Steinbeisstraße in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) abbiegen. Hierbei übersah er wohl ein Motorrad.

Erneut ist es an der sogenannten „Kaufland-Kreuzung“ zwischen Steinheim und Murr zu einem schweren Unfall mit mehreren Schwerverletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stießen dort am Freitagnachmittag ein Motorrad und ein Auto zusammen. Die Kaufland-Kreuzung gilt als Unfallschwerpunkt in der Region. Immer wieder hatten sich dort schwere, ja sogar tödliche Unfälle ereignet. Anfang des Jahres war der Bereich daher sogar umgebaut worden.

Die Männer wurden vom Motorrad geschleudert Ein 22-jähriger Motorradfahrer war laut Polizei gegen 16 Uhr zusammen mit seinem 21-jährigen Sozius auf seiner Ducati auf der L 1100 in Richtung Großbottwar unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW Golf, der nach links in die Steinbeisstraße in Steinheim abbiegen wollte und dabei wohl das entgegenkommende Motorrad übersah. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden jungen Männer von dem Motorrad geschleudert und blieben mehrere Meter weiter schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 32-Jährige im VW sowie dessen 27-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Gutachten zur Unfallursache soll erstellt werden

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf insgesamt rund 75 000 Euro belaufen. Die Staatsanwaltschaft hat die Erstellung eines Gutachtens zur Klärung der Unfallursache angeordnet. Zudem kam eine Drohne zum Einsatz, die Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle angefertigt hat. Die Landesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Reinigung bis etwa 20.30 Uhr gesperrt werden.