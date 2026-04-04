Stauchaos und mehrere Verletzte: Wie ein einziger Moment der Unachtsamkeit auf der A8 bei Ulm den Osterreiseverkehr zwischenzeitlich komplett lahmlegte.

red/dpa 04.04.2026 - 09:28 Uhr

Eine Unfallserie mit zehn Verletzten hat den Osterverkehr auf der A8 bei Ulm ausgebremst. Laut Polizei staute es sich am Freitag bis zu 20 Kilometer auf der Autobahn in Richtung München. Ein 23-Jähriger fuhr den Angaben zufolge im stockenden Verkehr aus Unachtsamkeit ungebremst auf ein Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Wagen der 35 Jahre alten Fahrerin vier weitere Fahrzeuge zusammen.