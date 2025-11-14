Blick durch die Frontscheibe eines Autos in Richtung Kreuzung: Der Wagen steht auf der rechten Spur der Rubensstraße, davor wartende Fahrzeuge, die die Sicht nach vorne einschränken, rechts am Hauseck ist ein Teil einer Fußgängerfurt erkennbar. Der Wagen schert nun nach links auf die Linksabbiegespur aus, fährt an der Warteschlange vorbei, und eine Dashcam zeichnet auf, was auf der Fahrt vor zur Einmündung zu sehen ist. Frontal voraus: Ein Polizeimotorrad mit ausgefahrenem blinkenden Blaulicht – auf der freien Kreuzung gut zu erkennen, noch ehe die Haltelinie erreicht ist. Ein Polizist mit gelber Jacke steht daneben, winkt und ruft. Das Auto fährt weiter.