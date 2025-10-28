Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im ostafrikanischen Kenia sind der Fluggesellschaft Mombasa Air Safari zufolge elf Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Deutsche. Zudem befinden sich acht Menschen aus Ungarn und ein Kenianer unter den Toten, wie die Fluggesellschaft mitteilte.

dpa 28.10.2025 - 13:14 Uhr

