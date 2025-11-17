Die Landsmannschaft der Ungarndeutschen findet für ihre Tagung in Gerlingen Teenager als Referenten - denn die Vertreibung ihrer Familien in den 1940ern prägt auch ihr Leben bis heute.
17.11.2025 - 06:02 Uhr
Die Ungarndeutschen sind entweder Vertriebene oder Verbliebene. Für die Belange der Ersteren tritt hierzulande die Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn (LDU) ein. In der alten Heimat vertritt der Schwesterverband, die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU), die Interessen dieser Minderheit in Ungarn. Auf der jüngsten Kulturtagung in Gerlingen, der Patenstadt der Ungarndeutschen, ist dem Bundes- und Landesgeschäftsführer der LDU, Erich Gscheidle, für sein besonderes Engagement das Ehrenzeichen der LDU Baden-Württemberg in Gold verliehen worden.