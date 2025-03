In Bad Cannstatt küsst ein unbekannter Fahrgast ein Mädchen in einem Linienbus. Nicht einmal 24 Stunden zuvor hat sich in Stuttgart-Ost ein ähnlicher Vorfall ereignet. Die Polizei prüft, ob es sich um ein und denselben Täter handeln könnte.

Sebastian Steegmüller 28.03.2025 - 11:02 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen in einem Bus der Linie 57 ein neun Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Die Schülerin war mit ihrer Klasse gegen 9 Uhr im Bus unterwegs. Nach dem Einsteigen am Pragsattel setzte sich der Täter neben sie, biss ihr plötzlich in den Kragen ihrer Jacke und küsste sie auf die Schulter. An der Haltestelle Albert-Luthuli-Platz, also am Robert-Bosch-Krankenhaus, stieg der Mann mit der Schulklasse aus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter ist 55 bis 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und einen schwarzen Schnurrbart. Er war mit einer dunkelblauen Fleecejacke und einer blauen Jeans bekleidet.