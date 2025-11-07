20 Jahre nach dem Tod der deutschen Backpackerin Simone Strobel in Australien steht fest: Sie wurde getötet – doch von wem, bleibt unklar. Die Polizei soll zwei alte DNA-Spuren erneut untersuchen.
07.11.2025 - 04:09 Uhr
Sydney - Zwei Jahrzehnte nach dem mysteriösen Tod der jungen deutschen Backpackerin Simone Strobel in Australien hat eine neue gerichtliche Untersuchung bestätigt, dass die damals 25-Jährige ermordet wurde – doch wer sie tötete, bleibt weiter unklar. Die Gerichtsmedizinerin Teresa O’Sullivan erklärte jetzt nach eingehender Prüfung, Strobel sei "durch eine oder mehrere unbekannte Personen getötet worden". Einen Unfall schloss die Expertin damit aus, wie der australische "Guardian" berichtete.