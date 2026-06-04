Der FC Bayern ist in der Basketball-Bundesliga nicht zu schlagen. Auch ohne Weltmeister Obst dominieren die Münchner das Halbfinale in den Playoffs.

Bonn/Bamberg - Die Basketballer des FC Bayern München nehmen nach einer bislang verkorksten Saison Kurs auf die Meisterschaft in der Bundesliga. Das Team von Trainer Svetislav Pesic gewann das dritte Halbfinale gegen die Telekom Baskets Bonn am Abend locker mit 77:57 (37:25) und zieht mit 3:0-Siegen zum dritten Mal in Serie in die Endspiel-Serie ein. 2024 und 2025 gewannen die Münchner jeweils den Meistertitel.

Für Pesic und sein Team um den erneut angeschlagen fehlenden Weltmeister Andreas Obst geht es darum, das komplizierte Jahr mit frühem Europa-Aus und verpasstem Pokalsieg mit dem nationalen Triumph abzuschließen.

Rathan-Mayes überragt für Bayern

Herausragender Akteur der Münchner war Xavier Rathan-Mayes. Der Flügelspieler erzielte 27 Punkte und verwandelte sechs seiner neun Dreierversuche. Schon zur Halbzeit war die Partie quasi entschieden. Finalgegner der Münchner wird entweder Alba Berlin oder die Bamberg Baskets. Alba führt nach zwei deutlichen Heimsiegen mit 2:0.

Auch im Finale sind die Münchner eindeutiger Favorit. Das Pesic-Team ist in den bisherigen Playoffs noch ungeschlagen und hat fünf seiner sechs Partien mit mindestens 20 Punkten Differenz gewonnen.

Die ersten drei Endspiele sind für 12., 14. und 17. Juni angesetzt. Ein mögliches viertes und fünftes Finale würde am 19. und 21. Juni steigen. Bayern genießt nach Platz eins in der Hauptrunde auch im Finale für die ersten beiden Partien und im möglicherweise entscheidenden fünften Spiel Heimrecht.