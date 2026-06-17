Die Idee zu diesem Projekt stammt von der Seelsorgerin Claudia Ebert, die auch an den beiden Schulen tätig ist. Zwei Jahre lang hat sie an Schulen, in Pflegeeinrichtungen, im Kinderhospiz und an vielen weiteren Orten gemeinsam mit Menschen mit und ohne Behinderung die rund 1000 Glückspilze aus Ton geformt. „Jede und jeder kann etwas, das zeigen die Glückspilze eindrücklich“, sagt Claudia Ebert. Von Dienstag, 23. Juni, bis Freitag, 3. Juli 2026, kann die Glückspilzausstellung in Ellwangen besichtigt werden. Auch die Bad Cannstatter Glückspilze bleiben solange stehen.