In Bad Cannstatt haben junge Menschen mit Behinderung Glückspilze „gepflanzt“. Was das mit der Landesgartenschau zu tun hat.

Rot leuchten die ungewöhnlichen Fliegenpilze auf einer Wiese in Bad Cannstatt. Am Mittwoch haben Schülerinnen und Schüler der Helene-Schoettle-Schule und der Margarete-Steiff-Schule 100 selbst getonte Glückspilze zwischen den Wohngruppen der Stiftung Liebenau und der Kirche St. Peter „gepflanzt“. Das war nur eine Art Generalprobe. In wenigen Tagen fahren sie nach Ellwangen, um dort am kommenden Montag gemeinsam mit weiteren Menschen mit und ohne Behinderung 1000 Glückspilze für die Landesgartenschau aufzubauen.

 

Die Idee zu diesem Projekt stammt von der Seelsorgerin Claudia Ebert, die auch an den beiden Schulen tätig ist. Zwei Jahre lang hat sie an Schulen, in Pflegeeinrichtungen, im Kinderhospiz und an vielen weiteren Orten gemeinsam mit Menschen mit und ohne Behinderung die rund 1000 Glückspilze aus Ton geformt. „Jede und jeder kann etwas, das zeigen die Glückspilze eindrücklich“, sagt Claudia Ebert. Von Dienstag, 23. Juni, bis Freitag, 3. Juli 2026, kann die Glückspilzausstellung in Ellwangen besichtigt werden. Auch die Bad Cannstatter Glückspilze bleiben solange stehen.

Am Montag fahren die Stuttgarter nach Ellwangen mit dann 1000 Glückspilzen im Gepäck. Foto: Elisabeth Perković

Im Anschluss an die Ausstellungen in Ellwangen und Bad Cannstatt werden die Glückspilze gegen eine Spende abgegeben. Der Erlös fließt in die inklusive Taizé-Fahrt, die Claudia Ebert für 2027 organisiert.