In Bad Cannstatt haben junge Menschen mit Behinderung Glückspilze „gepflanzt“. Was das mit der Landesgartenschau zu tun hat.
17.06.2026 - 16:53 Uhr
Rot leuchten die ungewöhnlichen Fliegenpilze auf einer Wiese in Bad Cannstatt. Am Mittwoch haben Schülerinnen und Schüler der Helene-Schoettle-Schule und der Margarete-Steiff-Schule 100 selbst getonte Glückspilze zwischen den Wohngruppen der Stiftung Liebenau und der Kirche St. Peter „gepflanzt“. Das war nur eine Art Generalprobe. In wenigen Tagen fahren sie nach Ellwangen, um dort am kommenden Montag gemeinsam mit weiteren Menschen mit und ohne Behinderung 1000 Glückspilze für die Landesgartenschau aufzubauen.