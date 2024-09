Zwei vergleichsweise harmlose Brände haben am Wochenende an verschiedenen Stellen im Rems-Murr-Kreis für einige Aufregung gesorgt. Bei einem war eine Wespe die Ursache.

Im Alten Rathaus in Winnenden hat am Samstag in der Mittagszeit eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Das Gebäude befindet sich mitten in der örtlichen Fußgängerzone. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, musste die Feuerwehr allerdings nicht eingreifen, denn es habe sich herausgestellt, dass in dem Restaurant zur Wespenabwehr an einem Fenster Kaffee angezündet worden war. Das hatte den Feueralarm wohl in Gang gesetzt.