Der Hockeyplatz in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) erstrahlt nun in ungewohnter Farbe und sorgt für Diskussionen. Warum die Farbe gewählt wurde und welche Vorteile sie bietet.

Die Freude beim Bietigheimer HTC war groß: Endlich ein neuer Hockeyplatz. 17 Jahre lang musste der vorherige Platzbelag herhalten, nach sechs Wochen Bauzeit erstrahlt nun ein neuer Kunstrasen. In der ungewöhnlichen Farbe Blau. Doch das kommt nicht überall gut an: In den sozialen Netzwerken beschwerte sich eine Anwohnerin bereits über die grelle Farbe. Doch wozu ist der neue Untergrund blau?

„Der Grund für die farbliche Veränderung sind insbesondere visuelle Vorteile sowohl im Spielbetrieb für Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer als auch für Streams und Videoaufnahmen für die dazugehörigen Analysen der Mannschaften“, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Der hohe Kontrast zwischen Platz und häufig weißem oder idealerweise gelbem Ball helfe bei der Sichtbarkeit des auf dem großen Feld durchaus kleinen Spielgeräts enorm, heißt es weiter.

Manuel Max vom Bietigheimer HTC konkretisiert die grundsätzlichen Vorteile auf Nachfrage unserer Zeitung: „Für die Spieler bedeutet das, weniger Konzentration auf den Ball zu benötigen, besonders im peripheren Sichtbereich. Damit kann man sich besser auf Gegen- und Mitspieler, Technik und Entscheidungsfindung fokussieren.“ Schiedsrichter könnten durch den neuen Belag engere Entscheidungen und solche, die etwas entfernter sind, besser und einfacher beurteilen. Und die Zuschauer „können live und im Stream dem Spielgeschehen leichter folgen“. Bietigheim kann sich damit sogar international sehen lassen, denn dort ist ein blauer Belag bereits seit Jahren Standard.

Auch beim Training bringt es den Bietigheimer Hockeyspielern positive Aspekte. Das Training findet zu einem großen Teil am Abend unter Flutlicht statt. Weil aber die Flutlichttechnik an der Parkäckerstraße nicht auf dem neusten Stand ist und aus Bestandsschutzgründen keine umfassende Erneuerung auf LED-Lichter stattfinden kann, ist die Wahrnehmung im Dunkeln mit dem blauen Untergrund deutlich verbessert.

Bietigheim investiert 500.000 Euro in neuen Hockeyplatz

Gekostet hat der Platz die Stadt Bietigheim-Bissingen als Eigentümerin rund 500.000 Euro. Über das Sportstättenförderprogramm des Landes erhielt die Stadt dafür einen Zuschuss von 91.000 Euro.