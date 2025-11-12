Der Hockeyplatz in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) erstrahlt nun in ungewohnter Farbe und sorgt für Diskussionen. Warum die Farbe gewählt wurde und welche Vorteile sie bietet.
12.11.2025 - 08:00 Uhr
Die Freude beim Bietigheimer HTC war groß: Endlich ein neuer Hockeyplatz. 17 Jahre lang musste der vorherige Platzbelag herhalten, nach sechs Wochen Bauzeit erstrahlt nun ein neuer Kunstrasen. In der ungewöhnlichen Farbe Blau. Doch das kommt nicht überall gut an: In den sozialen Netzwerken beschwerte sich eine Anwohnerin bereits über die grelle Farbe. Doch wozu ist der neue Untergrund blau?