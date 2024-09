Um die ärztliche Versorgung zu sichern, lässt die Verwaltung in Weinstadt das schmucke Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert umbauen – nicht ganz uneigennützig. Und eine Dauerlösung wird es auch nicht.

Luitgard Schaber 03.09.2024 - 14:05 Uhr

Das Alte Rathaus in Weinstadts Teilort Strümpfelbach wird vorübergehend zur Anlaufstelle für Patienten. In dem Fachwerkgebäude, das Ende des 16. Jahrhunderts in der Ortsmitte errichtet wurde, soll eine Arztpraxis eingerichtet werden. Die Idee ist aus der Not geboren: Das ehemalige Volksbank-Gebäude, wo die beiden in Strümpfelbach ansässigen Hausärzte bisher gemeinsam praktizieren, soll saniert werden. Für die Umbauzeit von voraussichtlich zweieinhalb Jahren müssen sie weichen.