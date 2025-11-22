Was bewegt einen Menschen, in einen nur 30-Zentimeter breiten Spalt zu klettern? Dort steckte ein junger Deutsche stundenlang fest. Bei Eiseskälte hätte das dramatisch enden können.
22.11.2025 - 17:42 Uhr
Sölden - Nach einer Feier mit Freunden ist ein junger Deutscher im österreichischen Wintersportort Sölden aus höchst misslicher Lage befreit worden. Der Mann aus Rottenburg am Neckar steckte in einem nur 30 Zentimeter breiten und mehrere Meter tiefen Spalt zwischen einer Garage und einem Carport fest, bestätigte ein Feuerwehrsprecher einen Bericht der "Kronen Zeitung".