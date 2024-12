Ungewöhnliche Stelle in Korntal-Münchingen

Eva Ludwig hat unendlich viele Ideen für die Senioren in Korntal-Münchingen. Dabei merkt sie: Themen wie Pflege und Einsamkeit betreffen auch Jüngere.

Stefanie Köhler 11.12.2024 - 07:27 Uhr

Eva Ludwig ist gerade mal 35 Jahre jung – mit dem Älterwerden beschäftigt sie sich aber schon intensiv. Und das bereits ziemlich lange. In Bolivien hat sie in einem Altenheim den Freiwilligendienst absolviert und in Freiburg Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Gerontologie, der Alter(n)swissenschaft, studiert.