Sie nennen sich den „lautesten Männerchor in Ditzingen“: Die Glemskehlchen sind Männer zwischen Mitte 30 und 70, die großen Spaß am Singen haben – und sich nicht ganz so ernst nehmen.
Ruhe, Sofa und Gin Tonic – drei Dinge, die in Ditzingen zu einem erfolgreichen Projekt geführt haben. An einem Samstagabend vor anderthalb Jahren treffen sich Freunde privat. Darunter auch Väter, deren Kinder gerade auf einer Chorfreizeit sind. Florian Müller lacht: „Wir haben die Kinderfreiheit gefeiert.“ Und eine „Grundidee“ weitergesponnen, als sich das Gespräch um Chöre im Allgemeinen und Männerchöre im Besonderen drehte: Warum nicht selbst einen Chor gründen? Zum Beispiel nach dem Vorbild der populären Hamburger Goldkehlchen – 70 Männer, von denen nach eigenen Angaben keiner singen kann.