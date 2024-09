Die Familienunternehmer sorgen sich um die aus ihrer Sicht hohe steuerliche Belastung bei der Übertragung betrieblichen Vermögens. Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz zeigt mögliche Eckpunkte einer Erbschaftsteuerreform auf.

Matthias Schiermeyer 04.09.2024 - 00:00 Uhr

Deutschland ist spitze – bei der Besteuerung von Erbschaften aus Betriebsvermögen. Zu diesem Ergebnis kommt eine unserer Zeitung vorliegende Vergleichsstudie des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen. Danach liegt die Bundesrepublik, gemessen an der Steuerbelastung, unter 33 einbezogenen Ländern bei Vererbungen an den Ehegatten ganz vorne und bei Vererbungen an ein Kind hinter Japan und den USA auf Rang drei.