Am Niederrhein stürzt eine kleine Maschine auf die Terrasse eines Wohnhauses. Zwei Menschen sterben: die Pilotin des Flugzeugs und eine Hausbewohnerin. Jetzt beginnt die Ursachensuche.

red/dpa 01.06.2025 - 11:06 Uhr

Nach dem Flugzeugabsturz mit zwei Toten in Korschenbroich am Niederrhein beginnt die Suche nach der Ursache. Die 71-jährige Pilotin, die bei dem Unglück am Samstag getötet wurde, hatte kurz vor dem Absturz technische Probleme - möglicherweise einen Motorschaden - gemeldet. Das Wrack des Flugzeuges werde geborgen und untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Kripo-Beamte hätten bereits Spuren gesichert, Fachleute der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig seien eingeschaltet.