Ein Klettersteig an der Zugspitze ist einem jungen Mann aus dem Kreis Göppingen zum Verhängnis geworden. Er hatte wohl einen fatalen Fehler begangen.
06.12.2025 - 18:08 Uhr
Ein 19-jähriger Alpinist aus der Region Stuttgart ist auf einem Klettersteig in Österreich tödlich verunglückt. Der junge Mann aus dem Kreis Göppingen sei auf einem Klettersteig an der Zugspitze von einem Schneebrett erfasst und über steiles, felsiges Gelände mitgerissen worden, teilte eine Sprecherin der Polizei in Tirol mit.