Vor einem Fußballspiel stürzt ein Tor in Erlangen um und verletzt einen siebenjährigen Jungen lebensgefährlich. Er stirbt wenig später im Krankenhaus.
Erlangen - Ein siebenjähriger Junge ist gestorben, nachdem ein umstürzendes Fußballtor auf einem Sportplatz ihn lebensgefährlich verletzt hatte. Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge noch vor dem Spielbeginn auf einem Sportplatz im Erlanger Gemeindeteil Bruck. Das Kind kam am Nachmittag noch in ein Krankenhaus, wo es später seinen schweren Verletzungen erlag.