Eine Höhle, enge Gänge, 50 Meter Tiefe – fünf Taucher aus Italien sterben auf den Malediven. Die Bergungsaktion war kompliziert. Nun konnten die Leichen aufgespürt werden.
18.05.2026 - 13:44 Uhr
Rettungstaucher haben die Leichen von vier ertrunkenen Tauchern aus Italien in einer Unterwasserhöhle auf den Malediven gefunden. Dies bestätigte das Außenministerium in Rom. Die Suchaktion zog sich über mehrere Tage und musste zwischenzeitlich unterbrochen werden. Am Wochenende war dabei ein maledivischer Rettungstaucher ums Leben gekommen.