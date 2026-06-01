Ein Mann meldet, eine Frau sei auf einer Bodensee-Fähre über Bord gegangen. Nun wurde eine Leiche gefunden. Viele Fragen sind noch offen.

red/dpa/lsw 01.06.2026 - 19:20 Uhr

Nach einer großen Suchaktion auf dem Bodensee ist eine Leiche gefunden worden. Die Rettungskräfte waren nach einem Notruf von einer Fähre auf der Überfahrt von Meersburg nach Konstanz ausgerückt, um nach einer angeblich über Bord gegangenen Person zu suchen. Ob es sich bei dem Fund um die Person handelt, sei völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche sei noch nicht identifiziert worden.