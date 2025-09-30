Ein islamisches Internat auf Java stürzt plötzlich bei Bauarbeiten ein. Schüler waren gerade beim Gebet, als das Unglück passierte. Es gibt Dutzende Vermisste - aber offenbar noch Hoffnung.
30.09.2025 - 07:06 Uhr
Jakarta - In Indonesien werden nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Schulgebäudes Dutzende Menschen unter den Trümmern vermisst. Nach Angaben des Katastrophenschutzes kam mindestens ein Schüler ums Leben, etwa 80 Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach 38 weiteren Menschen werde noch gesucht, darunter Schüler und Bauarbeiter, hieß es.