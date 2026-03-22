Ein Siebenjähriger stirbt, nachdem ein Tor auf ihn gestürzt ist - die Untersuchungen und Befragungen laufen. Bis es erste Ergebnisse gibt, wird es aber dauern.
Erlangen - Nach dem Tod eines Siebenjährigen durch ein umstürzendes Fußballtor in Erlangen am Samstag laufen die Untersuchungen. Derzeit würden Zeugen befragt, sagte ein Polizeisprecher. Zudem untersuche ein Gutachter auch das Tor und die Verletzungen des Kindes, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Auf Basis der Ergebnisse müsse dann die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob Ermittlungen aufgenommen würden. Mit ersten Erkenntnissen rechnet der Sprecher erst im Verlauf der Woche.