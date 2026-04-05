Bei dem tödlichen Unglück in einem Wald bei Flensburg sind insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen. Aufgrund starker Windböen stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum auf eine Personengruppe, wie die Polizei berichtete.

dpa 05.04.2026 - 14:59 Uhr

Flensburg - Bei dem tödlichen Unglück in einem Wald bei Flensburg sind insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen. Aufgrund starker Windböen stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum auf eine Personengruppe, wie die Polizei berichtete. Weitere Menschen wurden verletzt.