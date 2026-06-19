Ein 70-Jähriger ist nach einem Startversuch mit dem Gleitschirm bei Neuffen abgestürzt. Das teilt die Polizei mit.

Ein Gleitschirmflieger ist nach Angaben der Polizei bei Neuffen verunglückt.

Zu dem Unglück, so teilt die Polizei mit, sei es am Donnerstagnachmittag gekommen. Ereignet habe sich der Vorfall auf dem Startplatz am Neuffen. Gegen 15.50 Uhr sei der 70-Jährige kurz nach einem Startversuch nach wenigen Metern zu Boden gestürzt. Die Ursache dafür habe noch nicht geklärt werden können, informiert die Polizei weiter.

Das Unglück ereignete sich in unwegsamem Gelände

Das Unglück habe sich in einem unwegsamen Gelände ereignet. Darum sei die Bergwacht alarmiert worden. Einsatzkräfte hätten den Mann bergen können. Ein Rettungsdienst habe den 70-Jährigen zu einer weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Mann habe sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zugezogen, so die Polizei.

Zur Unterstützung der Bergungs- und Rettungsarbeiten wurde laut Polizei ein Rettungshubschrauber rund um den Startplatz von Neuffen eingesetzt. Die Unfallursache habe bisher noch nicht geklärt werden können. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des Unglücks dauerten noch weiter an.