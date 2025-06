Amoklauf an Schule in Österreich Täter war 21-jähriger Ex-Schüler aus dem Raum Graz

An einem Gymnasium in Graz fallen mehrere Schüsse, sofort rückt die Polizei aus. Vor Ort bietet sich ein schlimmes Bild – mehrere Menschen sind tot. In Österreich sitzt der Schock tief.