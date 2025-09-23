In der Rosengartengruppe ist ein 70 Jahre alter Urlauber mit seiner Tochter unterwegs. Aus ungeklärter Ursache rutscht er ab und stürzt 60 Meter in die Tiefe.

dpa 23.09.2025 - 16:43 Uhr

Bozen - Beim Wandern in den italienischen Dolomiten ist ein 70 Jahre alter deutscher Urlauber tödlich verunglückt. Der Mann verlor auf einer Höhe von etwa 2500 Metern am Tschagerjoch in der Rosengartengruppe den Halt, wie die Bergwacht mitteilte. Er stürzte etwa 60 Meter einen Hang hinab. Der Sturz wurde von seiner Tochter beobachtet, die ihn begleitete.