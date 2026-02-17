Katalonien trägt Trauer: Eine Brandt fordert das Leben von fünf sehr jungen Menschen. Noch ist ungeklärt, wie das Feuer ausbrach.
Madrid/Manlleu - Fünf Schüler sind bei einem Wohnhausbrand in Spanien ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Nacht im katalanischen Manlleu rund 80 Kilometer nördlich von Barcelona, wie die Feuerwehr der Region im Nordosten Spaniens mitteilte. Die Todesopfer seien zwischen 14 und 18 Jahre alt gewesen, berichteten der TV-Sender RTVE und weitere Medien unter Berufung auf Angehörige. Vier weitere Personen wurden laut Behörden leicht verletzt. Die Ursache des Brandes sei noch unklar.