Skitourengeher löst Lawine aus und wird von dieser in den Tod gerissen

Im Allgäu verunglückt ein 46-jähriger Skitourengeher tödlich. Der alleine wandernde Mann löst an der Nordflanke des Iseler selbst eine Lawine aus und wird von dieser mitgerissen.

red/AFP 17.02.2026 - 10:56 Uhr

Im Allgäu ist ein 46 Jahre alter Skitourengeher tödlich verunglückt. Der alleine wandernde Mann habe am Montagnachmittag im Bereich der Nordflanke des Iseler offensichtlich selbst eine Lawine ausgelöst und sei von dieser mitgerissen worden, teilte die Polizei mit. Er habe noch eigenständig den Notruf verständigen können.