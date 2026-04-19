Unglück im Tunnel DRK-Kräfte sind für Katastropheneinsatz gut gerüstet
In Leonberg wurde einen Tag lang für den Ernstfall geübt. Mehr als 140 Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis waren im Einsatz.
In Leonberg wurde einen Tag lang für den Ernstfall geübt. Mehr als 140 Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis waren im Einsatz.
Sowohl der Böblinger Kreisbrandmeister Martin Amler als auch der DRK-Kreisbereitschaftsleiter Sascha Gössel waren am Ende der jüngsten Großübung der vier Katastrophenschutzeinheiten „Sanität und Betreuung“ in Leonberg voll des Lobes: „Ich bin sehr beeindruckt davon, was wir hier im Landkreis leisten“, fasste Gössel seinen Eindruck vom Übungstag in aller Kürze zusammen. Und Amler attestierte: „Das, was ich hier gesehen habe, war große Klasse.“