In den Bergen kann das Wetter schnell umschlagen. Plötzliche starke Regenfälle lösen in der Slowakei eine tödliche Lawine aus Wasser und Geröll aus.

Bratislava/Zdiar - Bei einer Schlammlawine sind in einem Gebirgstal in der Slowakei zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens vier weitere wurden verletzt, wie die Agentur TASR unter Berufung auf den Bürgermeister der Gemeinde Zdiar berichtete. Eine größere Gruppe von Wanderern hatte demnach in einer Hütte vor dem Regen Zuflucht gesucht, als diese von der Mischung aus Wasser, Schlamm und Geröll erfasst wurde. Bei den Toten soll es sich nach Informationen des Fernsehsenders Joj um eine Slowakin und eine Polin handeln.