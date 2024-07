Im niederländischen Ferienort Bergen aan Zee ist ein deutscher Urlauber ums Leben gekommen. Er ertrank in der Nordsee. Sein Sohn musste Alles mitanschauen.

red/AFP 15.07.2024 - 13:41 Uhr

In den Niederlanden ist ein deutscher Tourist in der Nordsee ertrunken, während er mit seinem Sohn schwimmen ging. Das Unglück habe sich in dem nordwestlich von Amsterdam gelegenen beliebten Ferienort Bergen aan Zee nordwestlich von Amsterdam ereignet, teilten die Rettungskräfte am Montag mit. Der Mann sei am Sonntagabend mit seinem Sohn schwimmen gegangen und ertrunken.