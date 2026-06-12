Nach dem Unfall mit einer Radfahrgruppe in den Niederlanden dauern die Ermittlungen gegen den 19-jährigen Autofahrer an. Er bleibt vorerst weiter im Polizeigewahrsam.

dpa 12.06.2026 - 16:41 Uhr

Vogelwaarde - Nach dem schweren Unglück mit einer Radfahrgruppe in den Niederlanden, bei dem drei Grundschüler und die Direktorin der Schule getötet wurden, dauern die Ermittlungen gegen den 19-jährigen Unfallfahrer an. Der Polizeigewahrsam für den Festgenommenen wurde verlängert, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bei ihm handele es sich um den Fahrer des Autos, das am Donnerstag im Westen der Niederlande in eine Gruppe von 14 Schülern und zwei Begleitern raste, die per Fahrrad einen Schulausflug machten.