In einem Skigebiet in Kalifornien stürzt eine Lawine herab, danach gelten zehn Menschen als vermisst. Die Einsatzkräfte warnen vor Ausflügen in die Gegend.
18.02.2026 - 07:26 Uhr
Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet von Castle Peak im US-Bundesstaat Kalifornien werden zehn Skifahrer vermisst. Sechs weitere Menschen hätten überlebt und befänden sich noch am Ort des Lawinenabgangs, teilte das örtliche Nevada County Sheriff’s Office mit. Dort warteten sie auf ihre Rettung. Die Gruppe habe aus vier Skiführern und zwölf Gästen bestanden. Mehr als 50 Rettungseinsätze seien bis zum späten Nachmittag (Ortszeit) im Einsatz gewesen, hieß es.