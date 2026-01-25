Nach dem Brand in Crans-Montana steht eine verschlossene Tür im Fokus: Sie hätte laut Behörden als Notausgang dienen sollen, blieb in der Unglücksnacht aber zu.
25.01.2026 - 12:30 Uhr
Bei den Ermittlungen zum verheerenden Brand in Crans-Montana in der Silvesternacht geht es unter anderem um die Fluchtrouten. Nach einem Medienbericht hätte eine Tür im Erdgeschoss entgegen den Aussagen des Barbetreibers als Notausgang zur Verfügung stehen müssen. Sie war in der Unglücksnacht in dem Schweizer Skiort aber verschlossen.