In der Nähe des zweitgrößten italienischen Sees stürzt ein Helikopter kurz nach dem Start auf den Boden. Drei der Insassen werden verletzt.

red/dpa 12.06.2026 - 13:48 Uhr

Beim Absturz eines Hubschraubers am Lago Maggiore in Italien ist einer der Insassen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden nach Angaben der Feuerwehr teils schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Helikopter auf dem Gelände einer Villa am Westufer auf der italienischen Seite des Sees gestartet. Kurz nach dem Abheben sei er in Turbulenzen geraten, hieß es. Die Absturzursache ist noch unklar.