In der Nähe des zweitgrößten italienischen Sees stürzt ein Helikopter kurz nach dem Start auf den Boden. Der Pilot stirbt, drei deutsche Insassen werden verletzt.
Beim Absturz eines Privathubschraubers am Lago Maggiore in Italien ist der Pilot ums Leben gekommen. Das Opfer ist nach Angaben der Rettungsdienste ein Unternehmer aus der Schweiz, drei weitere Insassen – alle aus Deutschland – wurden bei dem Unglück teils schwer verletzt. Die Gruppe wollte offensichtlich einen Rundflug über den See machen, eine beliebte Urlaubsregion.