Unglück in Mosel-Ort

Beim Einsturz eines Hotels in Rheinland-Pfalz sterben zwei Menschen - neun werden verschüttet. Es dauert bis zum Abend, bis die Einsatzkräfte alle lebenden Menschen retten können.

dpa 07.08.2024 - 22:54 Uhr

Kröv - Nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel ist auch die letzte überlebende Person aus den Trümmern gerettet worden. Nach mehr als 24 Stunden wurde die Frau am späten Abend unter Applaus aus den Trümmern getragen. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte das.