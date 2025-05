Nach dem gigantischen Gletscherabbruch in der Schweiz gibt es vorsichtiges Aufatmen: Wenigstens scheint die Gefahr eine Überflutungskatastrophe weiter unten im Tal gebannt.

dpa 31.05.2025 - 01:00 Uhr

Blatten - Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz fließt nun mehr des gefährlich aufgestauten Wassers am Fluss Lonza ab. "Das ist eine gute Nachricht", sagte Jonas Jeitziner vom Regionalen Führungsstab im Lötschental der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt, der See hinter dem Schuttkegel hat einen Durchlass gefunden." Das Flussbett der Lonza ist seit Mittwoch durch gigantische Geröllmengen blockiert. Dahinter ist ein riesiger See entstanden, der den Behörden Sorge bereitet hat.