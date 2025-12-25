Bei einem Hubschrauberabsturz am Kilimandscharo in Tansania sind fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch zwei Touristen aus Tschechien. Die Absturzursache war zunächst unklar.

red/AFP 25.12.2025 - 17:08 Uhr

Bei einem Hubschrauberabsturz am Kilimandscharo in Tansania sind fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch zwei Touristen aus Tschechien. Wie Tansanias Luftfahrtbehörde am Donnerstag mitteilte, war der Hubschrauber am Mittwoch am höchsten Berg Afrikas verunglückt und in einer Höhe von etwa 4700 Metern in der Nähe des Barafu-Basislagers abgestürzt. Keiner der fünf Insassen habe das Unglück überlebt.