Bei einem Hubschrauberabsturz am Kilimandscharo in Tansania sind fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch zwei Touristen aus Tschechien. Wie Tansanias Luftfahrtbehörde am Donnerstag mitteilte, war der Hubschrauber am Mittwoch am höchsten Berg Afrikas verunglückt und in einer Höhe von etwa 4700 Metern in der Nähe des Barafu-Basislagers abgestürzt. Keiner der fünf Insassen habe das Unglück überlebt.

 

Die Absturzursache war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei war der Hubschrauber während eines Rettungseinsatzes am späten Mittwochnachmittag verunglückt. Unter den fünf Toten sind demnach der simbabwische Pilot und zwei tschechische Touristen.

Nicht der erste Hubschrauberabsturz am Kilimandscharo

Der Kilimandscharo ist mit seinen 5895 Metern der höchste Berg Afrikas und ein populäres Ziel für Wanderer und Bergsteiger. Im Juni hatte die EU nach einer Reihe von Unglücken ein Flugverbot gegen alle tansanischen Fluggesellschaften verhängt. Im Jahr 2022 war etwa ein Flugzeug in den Victoriasee gestürzt, 19 Menschen kamen ums Leben.