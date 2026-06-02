Bergwanderer machen am Wochenende eine beunruhigende Entdeckung in den Allgäuer Alpen: Herrenlose Ausrüstung liegt im steilen Felsgelände. Eine groß angelegte Suchaktion beginnt.

red/dpa 02.06.2026 - 13:29 Uhr

Ein 58-Jähriger ist in den Allgäuer Alpen nahe Füssen (Landkreis Ostallgäu) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann nach bisherigen Erkenntnissen bereits am Donnerstag beim Abstieg in einem ausgesetzten Felsbereich abgestürzt. Dabei habe er sich die tödlichen Verletzungen zugezogen.