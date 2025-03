Einen Tag nach der Kollision eines Öltankers und eines Frachtschiffs vor der britischen Nordseeküste ist das Feuer am Unglücksort weiterhin nicht gelöscht. Die Sorge vor einer Umweltkatastrophe ist groß.

red/AFP/dpa 11.03.2025 - 10:23 Uhr

Nachdem am Montag zwei Schiffe vor der britischen Nordseeküste kollidiert und in Flammen aufgegangen sind, ist der Brand weiterhin nicht gelöscht. Das teilte der Chef der Hafenbehörde in Grimsby, Martyn Boyers, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Der Zusammenstoß zwischen dem Öltanker „Stena Immaculate“ und dem von einer deutschen Reederei Ernst Russ betriebenen Frachtschiff „Solong“ hatte sich am Montagmorgen nahe der Hafenstadt Hull in der ostenglischen Grafschaft East Yorkshire ereignet.